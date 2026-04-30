Превышение бензола в воздухе зафиксировали в Туапсе

Эксперты Роспотребнадзора зафиксировали превышение концентрации бензола в воздухе в Туапсе. Круглосуточно идет работа по ликвидации последствий пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Группировка спасателей серьезно усилена.

Делается все, чтобы не допустить попадания мазута в воды реки Туапсе и Черного моря. Волонтеры помогают убирать загрязненный грунт с побережья. Аварийным службам предстоит вернуть нормальную подачу населению света, воды и газа.

