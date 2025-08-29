29 августа, 07:45Происшествия
"Родительский контроль" появится в ChatGPT после гибели подростка в США
Разработчики чат-бота ChatGPT собираются добавить в нейросеть функцию "родительский контроль". Причиной такого решения стала гибель подростка в США.
Родители 16-летнего Адама Рейна подали в суд на компанию OpenAI и ее главу Сэма Альтмана. Как утверждается в иске, искусственный интеллект подтолкнул подростка к роковому решению.
