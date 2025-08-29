"Родительский контроль" появится в ChatGPT после гибели подростка в США

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 07:45

Разработчики чат-бота ChatGPT собираются добавить в нейросеть функцию "родительский контроль". Причиной такого решения стала гибель подростка в США.

Родители 16-летнего Адама Рейна подали в суд на компанию OpenAI и ее главу Сэма Альтмана. Как утверждается в иске, искусственный интеллект подтолкнул подростка к роковому решению.

О том, есть ли способы контролировать ИИ, – в эфире телеканала Москва 24.

