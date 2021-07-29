Ведущая телеканала Москва 24 рассказала об обстановке в Турции на фоне пожаров

В Турции из-за лесных пожаров погибли не менее 4 человек. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Спикер уточнил, что в окрестностях Бодрума пожары удалось полностью потушить.

Вторые сутки Турция борется с масштабными возгораниями на побережье. В районах Сиде, Мармарис и Бодрум люди задыхаются от смога.

Манавгат также оказался в эпицентре стихии, там есть разрушения и жертвы. По официальным данным, пострадали почти 200 человек.

Об обстановке в Турции на фоне пожаров рассказала ведущая телеканала Москва 24 Екатерина Кузнеченкова. Подробности – в сюжете.