Новости регионов: пиломатериалы загорелись на открытой площадке в Челябинске

В Челябинске пожарные пытаются отстоять складские помещения. Рядом с постройками загорелись пиломатериалы. Огонь охватил более 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Еще один крупный пожар произошел в Краснодарском крае. В курортном месте недалеко от Туапсе загорелась гостиница. На момент ЧП номера в отеле пустовали. Никто не пострадал.

В Якутии ледоход на Лене в самом разгаре. Местные жители стали свидетелями редкого явления – ледяного цунами.



Тем, кто захочет прогуляться по берегу Финского залива, придется заплатить туристический сбор – 100 рублей в сутки. Его введут в Санкт-Петербурге в апреле 2024 года.

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