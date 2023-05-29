Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Происшествия

Новости регионов: пиломатериалы загорелись на открытой площадке в Челябинске

Новости регионов: пиломатериалы загорелись на открытой площадке в Челябинске

Новости мира: непогода накрыла северо-западную часть Техаса

Украинская армия обстреляла Горловку в ДНР

В США произошел сильный пожар на яблочной ферме в Вашингтоне

В горах Дагестана сошел сель во время съемок нового сериала

Селевые потоки обрушились на Дагестан

Специалисты ликвидировали пожар в здании столичного парка "Зарядье"

Пожар вспыхнул в здании парка "Зарядье" в Москве

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на Соломоновых островах

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на Камчатке 28 мая

В Челябинске пожарные пытаются отстоять складские помещения. Рядом с постройками загорелись пиломатериалы. Огонь охватил более 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Еще один крупный пожар произошел в Краснодарском крае. В курортном месте недалеко от Туапсе загорелась гостиница. На момент ЧП номера в отеле пустовали. Никто не пострадал.

В Якутии ледоход на Лене в самом разгаре. Местные жители стали свидетелями редкого явления – ледяного цунами.

Тем, кто захочет прогуляться по берегу Финского залива, придется заплатить туристический сбор – 100 рублей в сутки. Его введут в Санкт-Петербурге в апреле 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионытуризмвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика