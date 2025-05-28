Московская межрегиональная транспортная прокуратура следит за информацией об отравлении пассажиров теплохода "Михаил Булгаков". Как сообщили в надзорном ведомстве, ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что во время возвращения из круиза нескольким пассажирам стало плохо, их сняли с рейса в Угличе. Туристы рассказывают, что признаки ротавирусной инфекции у них начались несколько дней назад. Среди симптомов – тошнота, диарея и слабость.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали на теплоходе пробы пищи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.