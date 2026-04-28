Новости регионов: число погибших при сходе лавины в Бурятии выросло до четырех

Число погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии выросло до четырех. Лавина сошла при расчистке снега, под нее попали девять работников. Трое смогли выбраться самостоятельно, остальные остались под завалами.

Сотрудники МЧС провели поисково-спасательную операцию на Эльбрусе. Турист получил травму во время подъема на самую высокую вершину России. Мужчину 23 лет с ушибами спустили до станции канатной дороги. От медицинской помощи он отказался.

