Новости мира: кормовая фабрика сгорела в Южной Корее

Фабрика по производству кормов для животных сгорела в Южной Корее. Огонь тушили 2,5 часа, а ущерб составил 250 миллионов корейских вон. В причинах пожара сейчас разбираются.

Четыре человека погибли из-за другого возгорания в Нигерии. Там взорвалась автоцистерна с горючим. Ее водитель врезался в дорожное ограждение при попытке обгона.

Акула напала на британского туриста-пенсионера у острова Тобаго в Карибском море. Его увезли в больницу, а за поимку опасной рыбы уже назначили награду в 8 тысяч долларов.

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