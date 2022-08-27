Огонь в лесах под Рязанью удалось взять под контроль

Лесные пожары в Рязанской области удалось взять под контроль, однако ситуация по-прежнему остается напряженной. Пламя охватило больше 15 тысяч гектаров.

Сложная обстановка из-за засухи и жары сейчас и в столичном регионе. На выходные объявлен оранжевый уровень погодной опасности, хотя в Москве смог от природных пожаров уже рассеялся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

