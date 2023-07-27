Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Происшествия

МЧС подтвердило крушение вертолета Ми-8 на Алтае

МЧС подтвердило крушение вертолета Ми-8 на Алтае

В аэропорту Внуково обнаружили контрабанду бриллиантов

Чрезвычайное положение объявили на юго-востоке Греции из-за пожаров

В Греции раскритиковали власти за неэффективную борьбу с пожарами

Новости часа: пассажирская яхта получила пробоину на берегу Крыма

Несколько тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали в Таиланде за неделю

Новости часа: ВСУ выпустили пять ракет РСЗО по Донецку

"Московский патруль": полиция задержала мошенников, укравших 5 млн у пенсионерки

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему на подчиненного

"Московский патруль": полицейские задержали грабителей, устроивших ненастоящее ДТП

В МЧС подтвердили крушение вертолета Ми-8 на Алтае. На месте ЧП в настоящее время работают пожарные.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и семь пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Алтае. Как сообщили в экстренных службах, причина катастрофы – электрические провода, которые вертолет задел при посадке. СМИ пишут, что на борту находилась группа туристов. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика