МЧС подтвердило крушение вертолета Ми-8 на Алтае

В МЧС подтвердили крушение вертолета Ми-8 на Алтае. На месте ЧП в настоящее время работают пожарные.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и семь пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Алтае. Как сообщили в экстренных службах, причина катастрофы – электрические провода, которые вертолет задел при посадке. СМИ пишут, что на борту находилась группа туристов. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.