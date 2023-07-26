Греция не обращалась к РФ с просьбой о помощи в тушении пожаров – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Греции не обращались к России с просьбой оказать помощь в тушении лесных пожаров. Об этом в ходе брифинга 26 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обращений из Афин насчет помощи не было", – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона сопереживает грекам из-за охвативших страну пожаров, а также соболезнует в связи с гибелью экипажа пожарного самолета Canadair CL-215, который был задействован в ликвидации возгораний.

Ранее стало известно, что с греческого острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали по меньшей мере 70 тысяч человек. Так, 22 июля с острова вылетело 356 рейсов, а 23 июля – 165 рейсов. Известно, что экс-глава Минобороны страны Панос Камменос призывал власти попросить у России самолеты для борьбы с огнем.

25 июля на греческом острове Эвбея упал самолет, который участвовал в тушении пожаров. Пилоты воздушного судна в результате крушения погибли.



Пожарный самолет упал во время тушения пожара в Греции