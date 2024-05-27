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Новости

27 мая, 09:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел в подъезде многоквартирного дома в Архангельске

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Пожар произошел в подъезде многоквартирного дома в Архангельске. Из деревянного здания спасатели эвакуировали 12 человек, среди них двое детей. Одного из жильцов спасти не удалось. По одной из версий, это был виновник пожара, который уснул с сигаретой.

Транспортная прокуратура проверяет инцидент со столкновением теплоходов "Соларис" и "Чайка" под Литейным мостом в Санкт-Петербурге. Очевидцы сняли на видео, как один теплоход таранит другой. Также свидетели сообщили, что обошлось без пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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