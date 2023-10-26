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26 октября, 07:45

В мире

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ

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Москва готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ. Об этом заявили представители дипмиссии РФ в Палестине. Затягивать с эвакуацией нельзя, уверены эксперты.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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