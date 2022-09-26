Прокуратура сообщила о задержании мужчины, ранившего охранника клуба "16 тонн"

Задержан мужчина, ранивший охранника клуба "16 тонн" в центре Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным СМИ, мужчина пришел в клуб пьяным, но охранник его не пустил. Тогда дебошир ушел, но вскоре вернулся с оружием и выстрелил охраннику в ногу.

Пострадавшего забрали в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.