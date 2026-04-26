Четыре человека отравились после посещения бассейна в фитнес-клубе на юге Москвы

Четыре человека отравились химикатами в бассейне фитнес-клуба на юге Москвы. Еще 30 человек были эвакуированы. По предварительным данным, в комплексе произошла утечка химиката на основе хлора: разгерметизировались емкости со средствами для очистки воды, находившиеся в подвальном помещении.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств отравления. Проводится процессуальная проверка.

