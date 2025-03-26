Новости регионов: пожар произошел на заброшенной промбазе в Красноярске

На заброшенной промбазе в Красноярске произошел пожар. Площадь возгорания составила 1 тысячу "квадратов". Из-за высокой температуры есть риск деформации и обрушения конструкций. В связи с задымлением специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние воздуха в районе жилой застройки. Эти дома расположены недалеко от места ЧП.

В Мурманске стартовал гастрономический фестиваль "Вкус Арктики". Он продлится до 30 марта. Шеф-повара подготовили меню региональной аутентичной кухни. Они спользуют продукты северных морей и местных производителей.

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