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Новости

26 марта, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на заброшенной промбазе в Красноярске

Новости регионов: пожар произошел на заброшенной промбазе в Красноярске

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На заброшенной промбазе в Красноярске произошел пожар. Площадь возгорания составила 1 тысячу "квадратов". Из-за высокой температуры есть риск деформации и обрушения конструкций. В связи с задымлением специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние воздуха в районе жилой застройки. Эти дома расположены недалеко от места ЧП.

В Мурманске стартовал гастрономический фестиваль "Вкус Арктики". Он продлится до 30 марта. Шеф-повара подготовили меню региональной аутентичной кухни. Они спользуют продукты северных морей и местных производителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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