Эвакуационная петля: как московская скорая работала в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта на месте ЧП в "Крокус Сити Холле" работали 54 бригады скорой помощи и 15 бригад Центра медицины катастроф Московской области. За два часа удалось эвакуировать всех пострадавших и распределить их по медучреждениям Москвы и Московской области.

Отмечается, что 22 марта на помощь медикам, которые в тот вечер дежурили, дополнительно вышли порядка 500 врачей и медсестер. По данным на вечер 26 марта, столичные врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших в теракте.

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