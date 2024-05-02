Психолог Никулин рекомендовал снизить рабочую нагрузку между праздниками

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В период между майскими праздниками лучше всего снизить рабочую нагрузку, посоветовал кандидат психологических наук Станислав Никулин. Его слова приводит RT.

Эксперт рассказал об основных фазах работоспособности сотрудника.

"Фаза мобилизации – период, когда организм готовится к работе, фаза врабатываемости – когда организм уже включился в рабочую деятельность, постепенно наращивает показатели работоспособности, но еще не вышел на максимальную эффективность, фаза устойчивой работоспособности – период максимальной эффективности", – перечислил он.

Специалист отметил, что затем следует период, когда человек чувствует утомление. Организму нужно время, чтобы восстановиться, восполнить силы и поддержать здоровье, подчеркнул Никулин.

"Добавляем увеличенный период врабатываемости после первых майских праздников, вследствие чего показатели работоспособности снижаются", – объяснил он.

Психолог рекомендовал работающим в свободном графике поставить себе выходные на рабочие дни между праздниками. Тем, у кого нет такой возможности, нужно снизить рабочую нагрузку, добавил эксперт.

Однако Никулин обратил внимание, что работоспособность в целом повышается в последний месяц весны. По его словам, продуктивность также можно поддерживать, следуя формуле: светотерапия + углеводная диета + движение. Для этого майские праздники лучше всего проводить на свежем воздухе вместе с близкими, посоветовал психолог.

Необходимо соблюдать баланс между работой и отдыхом, поскольку это приносит чувство оптимизма, снижает тревожность и повышает эффективность, резюмировал Никулин.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал самые популярные направления для отдыха в майские праздники. В топ вошли Краснодарский край, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва. Также среди туристов востребованы направления в сторону Кавказа.

