В шахте "Листвяжная" пропала связь с отрядом горноспасателей

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе пропала связь в отрядом горноспасателей. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Между тем глава Кемеровской области Сергей Цивелев поручил проверить все шахты региона на взрывобезопасность.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.