В Москве задержан тренер по плаванию из-за издевательств над ребенком-инвалидом

В Москве задержали тренера по плаванию, который насильно применил насилие к ребенку-инвалиду. Задержанный дает показания следователям.

Инцидент произошел в частном оздоровительном центре на юге столицы. В Сети появилось видео, на котором мужчина насильно окунает в воду своего воспитанника с инвалидностью. Пострадавшему мальчику может понадобиться помощь психологов.

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