Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 01:15

Происшествия

В Москве задержан тренер по плаванию из-за издевательств над ребенком-инвалидом

В Москве задержан тренер по плаванию из-за издевательств над ребенком-инвалидом

Пожар на Шуховском мусорном полигоне в Курганской области локализован

Четыре машины столкнулись на 71-м километре МКАД

"Безопасный город": полицеские нашли плантацию конопли в погребе частного дома

"Безопасный город": мошенники стали публиковать объявления о сдаче и продаже квартир

"Безопасный город": таможенники задержали мужчину с масонским знаком и старинными монетами

"Безопасный город": грабителя, который украл у мужчины дорогой телефон, задержали в Москве

"Безопасный город": тренера, опустившего ребенка-инвалида под воду, задержали в Москве

Ребенка-инвалида поддержат в Москве после инцидента в бассейне

Новости регионов: в Ульяновске грузовик врезался в пассажирский автобус

В Москве задержали тренера по плаванию, который насильно применил насилие к ребенку-инвалиду. Задержанный дает показания следователям.

Инцидент произошел в частном оздоровительном центре на юге столицы. В Сети появилось видео, на котором мужчина насильно окунает в воду своего воспитанника с инвалидностью. Пострадавшему мальчику может понадобиться помощь психологов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоДарья КрамароваМария Буката
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика