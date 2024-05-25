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Новости

25 мая, 20:30

Происшествия

Новости часа: на юго-востоке Москвы произошел пожар

Новости часа: на юго-востоке Москвы произошел пожар

На юго-востоке столицы произошел пожар

Новости регионов: в Петербурге забаррикадировавшийся мужчина стреляет по полицейским

Новости регионов: мужчина стал стрелять по полицейским в Санкт-Петербурге

Новости регионов: сильный ветер сорвал кровлю школы в Краснодаре

Новости регионов: один ребенок остается в больнице после срыва кровли школы в Краснодаре

Электропоезд загорелся на станции Чкаловская в подмосковном Щелкове

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Новости мира: пилот вертолета потерял управление во время посадки в Индии

Автомобиль столкнулся с ограждениями на 17-м км МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юго-востоке столицы произошел пожар. Сотрудники МЧС выехали на улицу Угрешскую, дом 31, строение 3. Там загорелся мусор. Специалисты локализовали пожар на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

Столичный футбольный клуб "Динамо" упустил шанс стать чемпионом России. Спортсмены проиграли в матче в Краснодаре. Сотни болельщиков поддерживали любимую команду на ВТБ Арене, наблюдая за игрой на большом экране. Матч закончился со счетом 1:0.

Первая беспилотная "Ласточка" появится на МЦК этим летом. Поезд будет двигаться сам, но за автоматикой, пока новинка тестируется, проследит машинист. Ранее в Москве начались испытания первого в России беспилотного трамвая.

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