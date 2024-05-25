Новости часа: на юго-востоке Москвы произошел пожар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юго-востоке столицы произошел пожар. Сотрудники МЧС выехали на улицу Угрешскую, дом 31, строение 3. Там загорелся мусор. Специалисты локализовали пожар на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

Столичный футбольный клуб "Динамо" упустил шанс стать чемпионом России. Спортсмены проиграли в матче в Краснодаре. Сотни болельщиков поддерживали любимую команду на ВТБ Арене, наблюдая за игрой на большом экране. Матч закончился со счетом 1:0.

Первая беспилотная "Ласточка" появится на МЦК этим летом. Поезд будет двигаться сам, но за автоматикой, пока новинка тестируется, проследит машинист. Ранее в Москве начались испытания первого в России беспилотного трамвая.