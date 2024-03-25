Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 16:15

Происшествия

Депздрав опубликовал список госпитализированных после теракта в "Крокус Сити Холле"

Депздрав опубликовал список госпитализированных после теракта в "Крокус Сити Холле"

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Депздрав сообщил, что за последние сутки из московских больниц были выписаны 16 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Кроме того, ведомство опубликовало список людей, которые были госпитализированы в столичные медучреждения. По данным на 25 марта, в нем значатся 76 человек.

Родственники пострадавших могут обратиться по телефону горячей линии +7 (499) 251-45-03, на которой можно получить подробную информацию о месте нахождения и состоянии родственников и близких. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествияобществовидеоКсения ЧепенкоРоман Карлов
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