ЦБ РФ рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать долги погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Это также касается кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов. Организации вправе сделать это без обращения наследников.

Кроме того, Банк России рекомендовал кредиторам оказать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информация о проводимых процедурах должна быть размещена на сайтах организаций.

Ранее Совкомбанк, "Хоум Банк", ВТБ, "Тинькофф", Альфа-Банк и банк "Дом.рф" уже заявили о готовности списать кредиты пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". К акции также присоединился Сбербанк.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом официальных данных о причинах теракта следствие еще не озвучивало. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что информация будет позже.

