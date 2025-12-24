Москвич чуть не погиб из-за коктейля с жидким азотом, который он выпил на корпоративе. Во время мероприятия повар развлекал гостей шоу, но не предупредил, что напиток с веществом можно пить только после того, как оно полностью испарится.

Мужчина взял стакан прямо из рук повара и выпил все сразу, его желудок моментально лопнул. Пострадавшего госпитализировали. Врачи зашили поврежденный орган.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.