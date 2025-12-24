Семьям погибших при взрыве в Москве сотрудникам ДПС будет оказана необходимая помощь

Семьям двух погибших при взрыве в Москве сотрудникам ДПС будет оказана вся необходимая помощь, сообщили в МВД. Лейтенантам было 24 и 25 лет. У одного из них остались супруга и девятимесячная дочь.

Все произошло на Елецкой улице недалеко от отдела МВД. Полицейские пытались задержать человека, который подозрительно себя вел, находясь около служебного автомобиля. Он и привел в действие взрывное устройство. Подозреваемый также скончался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.