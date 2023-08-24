Сервис Flightradar24 опубликовал отчет о полете разбившегося самолета Пригожина

Сервис Flightradar24 опубликовал отчет о полете борта, в списке пассажиров которого, по данным Росавиации, был Евгений Пригожин. Судя по отчету, самолет несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед тем, как начать падение.

Последние данные от самолета были получены 23 августа в 18:20, в этот момент борт находился на высоте примерно 6 километров. Предварительно, на борту были 10 человек, все они погибли.

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