В Северо-Западном тоннеле в Москве произошла смертельная авария

Крупная авария произошла минувшей ночью в Северо-Западном тоннеле. Иномарка на высокой скорости врезалась в машину коммунальной службы. От удара автомобиль получил серьезные повреждения.

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. На кадрах с места происшествия видно еще несколько легковых машин – сейчас выясняется, были ли они участниками аварии или остановились, чтобы оказать помощь.

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