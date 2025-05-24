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24 мая, 10:15

Происшествия

В Северо-Западном тоннеле в Москве произошла смертельная авария

В Северо-Западном тоннеле в Москве произошла смертельная авария

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Крупная авария произошла минувшей ночью в Северо-Западном тоннеле. Иномарка на высокой скорости врезалась в машину коммунальной службы. От удара автомобиль получил серьезные повреждения.

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. На кадрах с места происшествия видно еще несколько легковых машин – сейчас выясняется, были ли они участниками аварии или остановились, чтобы оказать помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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