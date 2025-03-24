В аварии на трассе Симферополь – Евпатория пострадали 22 человека

Шесть человек погибли в аварии на трассе Симферополь – Евпатория. Среди 22 пострадавших – восемь детей. Об этом сообщили в Минздраве.

По предварительным данным, водитель автобуса не заметил стоящий зерновоз, так как его ослепило солнце. В момент столкновения в салоне находились 32 человека. Водитель грузовика выжил. Спасатели МЧС извлекали пассажиров из поврежденного автобуса.

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