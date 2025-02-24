Новости регионов: метель осложнила поиски пропавших в Сочи фрирайдеров

На месте схождения лавины в Сочи началась метель, что значительно осложняет поисковую операцию. Спасатели ищут фрирайдеров, пропавших в горах. Двое сноубордистов катались за пределами трассы и оказались в опасной ловушке из-за сошедшей лавины. Они смогли связаться с МЧС и сообщить свои координаты. Один из них также рассказал, что видел, как лыжника снесло снежной массой.

Смертельная авария произошла в Карачаево-Черкесии. На выезде из станицы Зеленчукская в сторону Сторожевой столкнулись Lada Priora и Mercedes. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще двое пострадали. Чтобы достать их из машин, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент.

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