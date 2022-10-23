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Столичный торговый центр "Тройка" эвакуирован

Столичный торговый центр "Тройка" эвакуирован

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Торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской улице в Москве эвакуирован. О причинах эвакуации не сообщается.

Представитель торгового центра подтвердил, что магазин закрыт, но должен заработать в обычном режиме в самое ближайшее время.

В районе заведения образовался автомобильный затор, сообщают очевидцы. По их словам, специальная машина переврала движение. Пока в торговый центр не приедут специальные службы и не будут совершать проверки, затор не устранится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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