Столичный торговый центр "Тройка" эвакуирован

Торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской улице в Москве эвакуирован. О причинах эвакуации не сообщается.

Представитель торгового центра подтвердил, что магазин закрыт, но должен заработать в обычном режиме в самое ближайшее время.

В районе заведения образовался автомобильный затор, сообщают очевидцы. По их словам, специальная машина переврала движение. Пока в торговый центр не приедут специальные службы и не будут совершать проверки, затор не устранится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.