Новости мира: в китайской провинции Аньхой загорелся мост

В китайской провинции Аньхой загорелся мост. По предварительной информации, водитель цистерны не справился с управлением и врезался в опору. Масло растеклось по всей конструкции, в результате чего произошло возгорание.

Италия погружается в протесты из-за стремительного роста инфляции. Третья по величине экономика еврозоны переживает острый кризис на фоне антироссийских санкций.

Президент Ирана во время визита в Нью-Йорк не пришел на интервью в CNN, так как ведущая отказалась покрыть голову. Это произошло на фоне протестов в Иране после смерти девушки, задержанной полицией из-за неправильно надетого хиджаба. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.