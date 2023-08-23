Момент падения частного самолет Embraer в Тверской области попал на видео. На записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Это видео опубликовано в социальных сетей.

МЧС России сообщило в среду, 23 августа, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из которых три члена экипажа. По предварительной информации, все погибли.

Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.

Ситуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов и МЧС. Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.