Российский турист погиб во время драки в Стамбуле – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

В Стамбуле четверо неизвестных убили российского туриста во время драки. Двое из напавших уже задержаны. Об этом сообщает Habertürk.

"Российский турист Вячеслав Нечипорчук, который подрался с четырьмя людьми, которые, по слухам, были вымогателями, был зарезан", – заявили в эфире телеканала.

Отмечается, что злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце. Он оказал им сопротивление в тот момент, когда напавшие попытались забрать у него телефон.

В Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что дипмиссия находится в контакте с турецкими правоохранительными органами. Информация о произошедшем был передана в соответствующий департамент МИД.

Позже в департаменте полиции Стамбула заявили, что двое напавших на туриста были задержаны, поиски остальных злоумышленников продолжаются.

"В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку, и подозреваемые, осуществившие нападение, были пойманы и задержаны в короткие сроки", – добавили сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что гражданку Украины приговорили к шести месяцам тюрьмы за нападение на россиян на Кипре в августе прошлого года.

Координатор действий кипрской общественности в поддержку потерпевших в этом инциденте Микис Филаниотис отметил, что женщину взяли под стражу, как только был оглашен приговор.

Украинка напала с ножом на активистку Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Кипра Людмилу Чуйкову в августе 2022 года. Чуйкова организовала акцию ко Дню Государственного флага России. Злоумышленница намеревалась ударить россиянку в горло.



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