Новости регионов: в Истринском округе задержали арендатора дома, где погибли 8 человек

В Истринском округе задержали арендатора частного дома, где во время пожара погибли 8 человек. По предварительным данным, мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов. Трагедия случилась в садовом товариществе "Снегирь" подмосковной деревни Падиково.

В Бypятии начали тушить кpyпный лecнoй пoжap. Он охватил лесной массив вoзлe пoceлкa Уcть-Бapгyзин. Пo cooбщeниям местных жителей, oгoнь сильно распространился в течение суток, работу пожарных осложняет ветер. В тушении задействовали более 100 человек, 23 единицы техники и вертолет Ми-8.



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