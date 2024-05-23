Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 13:45

Происшествия

Новости регионов: число погибших при пожаре в СНТ под Истрой увеличилось до 8

Новости регионов: число погибших при пожаре в СНТ под Истрой увеличилось до 8

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Суд арестовал замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина

Начальник ГУ связи ВС РФ Шамарин арестован по делу о получении взятки

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ДТП с участием "ГАЗели" произошло на 18-м километре МКАД

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В сгоревшем доме в подмосковной Истре спасатели нашли тела еще двоих, всего погибли восемь человек. Пожар произошел в доме, в котором размещалось общежитие для не зарегистрированных в РФ мигрантов. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

В Адыгее троих туристов эвакуировали со склона горы Малый Тхач. Одной из участниц похода стало плохо из-за переохлаждения. Сотрудники МЧС вызволяли попавших в беду людей с высоты более двух тысяч метров вертолетом. В Сочи пострадавшую передали врачам скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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