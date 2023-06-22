Движение восстановили на федеральной трассе "Кавказ" в Дагестане после ДТП

В Дагестане восстановили движение на федеральной трассе "Кавказ", где накануне рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в смертельную аварию.

В результате ДТП погибли восемь человек, в их числе два ребенка. В СМИ появилась информация, что виновник аварии ехал со скоростью около 130 километров в час. По предварительной версии, на встречной полосе он лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

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