22 апреля, 22:45
Новости регионов: момент падения авто в Обводный канал в Петербурге попал на видео
МВД России опубликовало момент падения автомобиля в Обводный канал в Санкт-Петербурге. Водитель сначала сбил пешехода, затем пробил ограждение и упал в воду. Обоих мужчин госпитализировали. Как рассказал сам автомобилист, он потерял сознание за рулем.
Вахтовый автобус перевернулся на перекрестке в Краснодаре. Водитель потерял управление и наехал на бордюр, после чего транспорт опрокинулся. Шесть человек, которые находились в салоне, получили травмы.
