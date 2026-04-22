Новости регионов: момент падения авто в Обводный канал в Петербурге попал на видео

МВД России опубликовало момент падения автомобиля в Обводный канал в Санкт-Петербурге. Водитель сначала сбил пешехода, затем пробил ограждение и упал в воду. Обоих мужчин госпитализировали. Как рассказал сам автомобилист, он потерял сознание за рулем.

Вахтовый автобус перевернулся на перекрестке в Краснодаре. Водитель потерял управление и наехал на бордюр, после чего транспорт опрокинулся. Шесть человек, которые находились в салоне, получили травмы.

