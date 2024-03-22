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Новости

22 марта, 22:30

Происшествия

Столичные аэропорты усилили меры безопасности в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Столичные аэропорты усилили меры безопасности в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

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Московские аэропорты усилили меры безопасности в связи с ЧП в "Крокус Сити Холле". В связи с усилением мер безопасности пассажиров попросили заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Мэр столицы принял решение отменить все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в городе 23 и 24 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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