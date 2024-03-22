Столичные аэропорты усилили меры безопасности в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Московские аэропорты усилили меры безопасности в связи с ЧП в "Крокус Сити Холле". В связи с усилением мер безопасности пассажиров попросили заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Мэр столицы принял решение отменить все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в городе 23 и 24 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.