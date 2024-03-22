Роспотребнадзор призвал граждан не открывать окна из-за пожара в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Жителям Химок и других районов, расположенных на севере Москвы и Московской области, необходимо плотно закрыть окна и двери из-за пожара в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства рекомендуют также не выходить на улицу, поскольку в воздухе могут быть продукты горения.

Гражданам, которые находятся вне зданий в зоне задымления, следует закрыть органы дыхания тканью, смоченной водой. Роспотребнадзор проверяют качество воздуха.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба: в здание ворвались несколько человек в камуфляже. Тут же людей стали оперативно эвакуировать из здания.

Спустя некоторое время в концертном зале произошел пожар. У здания начала рушиться кровля. Пожару присвоили третий ранг сложности. Площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров.

Согласно последним данным ФСБ РФ, в результате ЧП в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали.

После случившегося в Москве усилили меры безопасности на транспорте. Во всех столичных аэропортах усилили контроль входных групп и близлежащих территорий.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. Дипломат заявила, что все мировое сообщество обязано осудить это преступление.

Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"