22 марта, 21:15Происшествия
Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле".
После нападения вооруженных людей в здании произошел пожар. По словам очевидцев, их было трое, они стреляли из автоматов. Вся крыша концертного зала в подмосковном Красногорске охвачена огнем, происходит обрушение. Об этом также говорят очевидцы.
На месте происшествия работают сотрудники СОБР и ОМОН, пожарные и медики.
Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что есть погибшие и пострадавшие.
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