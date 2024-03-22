Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле".

После нападения вооруженных людей в здании произошел пожар. По словам очевидцев, их было трое, они стреляли из автоматов. Вся крыша концертного зала в подмосковном Красногорске охвачена огнем, происходит обрушение. Об этом также говорят очевидцы.

На месте происшествия работают сотрудники СОБР и ОМОН, пожарные и медики.

Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что есть погибшие и пострадавшие.

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