Пострадавших при стрельбе в пермском университете привезли в Москву на лечение. Самолет МЧС приземлился во Внуково.

На борту было семь тяжело раненых пациентов. По словам врачей, полет они перенесли нормально.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу, в результате которой погибли шесть человек.

Позже нападавшего задержали. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.