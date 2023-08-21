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Происшествия

Три человека погибли во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы

Три человека погибли во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы

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Уголовное дело возбуждено после экскурсии по московским коллекторам. Вечером 20 августа, когда по прогнозу ожидался сильный дождь, в коллектор на экскурсию отправилась группа до восьми человек, среди них были подростки.

По данным на 17:00, известно о гибели трех человек. Дело в том, что коллекторы в дождь могут быстро заполняться водой, а экскурсионная группа находилась под землей, когда начался сильный ливень.

Известно, что спасатели ищут погибших во время подземной прогулки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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