Предполагаемую виновницу смертельного ДТП на Садовом кольце задержали

В Москве задержали предполагаемую виновницу смертельного ДТП, которое произошло вечером 20 апреля на Садовом кольце. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным МВД, женщина за рулем Mercedes находилась в нетрезвом состоянии, а на автомобиле отсутствовали номера.

Машина столкнулась с велосипедистом, после чего вылетела на несколько проезжающих транспортных средств. В ДТП погибли велосипедист и пассажирка одного из поврежденных автомобилей.

