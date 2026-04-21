21 апреля, 15:15
Предполагаемую виновницу смертельного ДТП на Садовом кольце задержали
В Москве задержали предполагаемую виновницу смертельного ДТП, которое произошло вечером 20 апреля на Садовом кольце. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным МВД, женщина за рулем Mercedes находилась в нетрезвом состоянии, а на автомобиле отсутствовали номера.
Машина столкнулась с велосипедистом, после чего вылетела на несколько проезжающих транспортных средств. В ДТП погибли велосипедист и пассажирка одного из поврежденных автомобилей.
