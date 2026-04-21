Гендиректор издательства "Эксмо" подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг

Гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Подозрение связано с распространением книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка".

Авторы произведений Елена Прокашева и Екатерина Дудко признаны иностранными агентами в России. Информацию сообщили правоохранительные органы. Обвинения Капьеву пока не предъявлены. Гендиректор издательства проходит в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации.

