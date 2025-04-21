Новости мира: неизвестный поджег жилую многоэтажку в Сеуле

В Сеуле мужчина, предположительно, с огнеметом поджег жилую высотку. Об этом сообщают южнокорейские СМИ. По разным данным, погибли от одного до трех человек, еще 10 пострадали. Полиция разыскивает подозреваемого. Также расследуют возможную связь происшествия с другим пожаром, который случился в соседнем жилом комплексе.

Тем временем северную часть Мексики накрыла песчаная буря. Огромные облака пыли обрушились сразу на несколько городов. Закрыто движение на нескольких трассах. Аэропорты не принимают и не отправляют самолеты. Местных жителей призывают не покидать свои дома и в любой момент быть готовыми к эвакуации.

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