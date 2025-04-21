Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 07:30

Происшествия

Новости мира: неизвестный поджег жилую многоэтажку в Сеуле

Новости мира: неизвестный поджег жилую многоэтажку в Сеуле

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

ДТП произошло на внутренней стороне МКАД

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 апреля

Автомобиль загорелся из-за аварии на внешней стороне МКАД

Один человек погиб в ДТП в подмосковном Ногинске

Крупное ДТП произошло в подмосковном Ногинске

Новости мира: город Церматт в Швейцарии третий день остается без электроснабжения

Пожар произошел на севере Москвы

Пожар произошел в ЖК на Озерной улице в Москве

В Сеуле мужчина, предположительно, с огнеметом поджег жилую высотку. Об этом сообщают южнокорейские СМИ. По разным данным, погибли от одного до трех человек, еще 10 пострадали. Полиция разыскивает подозреваемого. Также расследуют возможную связь происшествия с другим пожаром, который случился в соседнем жилом комплексе.

Тем временем северную часть Мексики накрыла песчаная буря. Огромные облака пыли обрушились сразу на несколько городов. Закрыто движение на нескольких трассах. Аэропорты не принимают и не отправляют самолеты. Местных жителей призывают не покидать свои дома и в любой момент быть готовыми к эвакуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика