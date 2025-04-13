В США неизвестные подожгли резиденцию губернатора Пенсильвании

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В американском городе Гаррисберг неизвестные подожгли резиденцию губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети X.

"Моя семья и я проснулись от стуков полиции штата Пенсильвания в дверь после того, как поджигатель поджег резиденцию <...> На месте происшествия находилась пожарная служба Гаррисберга, и пока они работали над тушением пожара, нас безопасно эвакуировала из резиденции полиция штата", – рассказал губернатор.

Шапиро добавил, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Берлине левые радикалы подожгли семь транспортных средств бундесвера. Отмечается, что несколько человек проникли на огражденную территорию, где находится транспорт бундесвера, и устроили поджог с помощью коктейлей Молотова.

До этого в Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни, в названии которого содержится лозунг запрещенных в России организаций украинских экстремистов. Эстонские полицейские отказались от комментариев по поводу произошедшего, поскольку "вопрос чувствительный и связанный с Украиной".