Пожар вспыхнул в резиденции президента Сьерра-Леоне

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Возгорание началось в здании резиденции президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био. Сообщения о пожаре подтвердило министерство информации и гражданского образования страны в соцсети X.

Огонь охватил третий и четвертый этаж здания, сама резиденция президента на втором этаже пока не затронута. Огнеборцы продолжают тушить возгорание, причины пожара устанавливаются.

По информации AFP, Маада Био не было в здании в момент начала пожара. Сотрудники полиции оцепили улицы, в тушении огня также задействовали силы военных.

Ранее 20 человек погибли в результате пожара в доме престарелых на севере Китая. Инцидент случился в уезде Лунхуа провинции Хэбэй 8 апреля. О причинах возгорания не сообщалось.

Еще один инцидент произошел до этого в Субанг-Джае в Малайзии: из-за пожара на газопроводе пять человек были госпитализированы, еще 25 получили ранения. Возгорание было вызвано утечкой из газопровода Petronas, в результате чего 500 метров трубопровода были охвачены пламенем.