20 апреля, 16:30Происшествия
Новости мира: город Церматт в Швейцарии третий день остается без электроснабжения
Швейцарский город Церматт оказался отрезан от большой земли. На фоне сильнейших снегопадов там нет электричества уже третьи сутки. Устранению аварий мешают повреждения линий электропередач. Дорога к городу перекрыта, железнодорожное сообщение приостановлено. Кроме того, запрещено катание на горнолыжных трассах.
Тем временем два аллигатора зашли на крыльцо к жителям американской Флориды. Запись с камеры видеонаблюдения быстро разлетелась по Сети и набрала почти 30 миллионов просмотров за сутки. На кадрах видно, как одна из рептилий поднимается к дверному звонку на задних лапах и нажимает на него.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.