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Новости

20 апреля, 16:30

Происшествия

Новости мира: город Церматт в Швейцарии третий день остается без электроснабжения

Новости мира: город Церматт в Швейцарии третий день остается без электроснабжения

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Швейцарский город Церматт оказался отрезан от большой земли. На фоне сильнейших снегопадов там нет электричества уже третьи сутки. Устранению аварий мешают повреждения линий электропередач. Дорога к городу перекрыта, железнодорожное сообщение приостановлено. Кроме того, запрещено катание на горнолыжных трассах.

Тем временем два аллигатора зашли на крыльцо к жителям американской Флориды. Запись с камеры видеонаблюдения быстро разлетелась по Сети и набрала почти 30 миллионов просмотров за сутки. На кадрах видно, как одна из рептилий поднимается к дверному звонку на задних лапах и нажимает на него.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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