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Новости

21 марта, 16:30

Происшествия

Новости регионов: серьезный пожар произошел на складе в Марий Эл

Новости регионов: серьезный пожар произошел на складе в Марий Эл

Mercedes Geländewagen снес часть забора в поселке Развилка

Новости мира: на массовые протесты в Турции вышли тысячи людей

Пьяный водитель протаранил несколько машин и прокатил на капоте полицейского в Москве

Две легковушки столкнулись в центре Москвы

Движение восстановлено на улице Подольских Курсантов после возгорания грузовика

Движение ограничено на улице Подольских Курсантов из-за загоревшегося грузовика

"КамАЗ" загорелся на дублере Варшавского шоссе в Москве

Лондонский аэропорт Хитроу закрыли на сутки из-за аварии на электроподстанции

Двухэтажный деревянный дом загорелся в Чите

Мощный пожар произошел в Марий Эл. Там загорелся склад, находящийся на территории предприятия по производству пластмассовых плит. На месте ЧП работают спасатели. Огонь удалось локализовать на площади в 10 тысяч "квадратов", но тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой.

Глыба льда упала с крыши на 8-летнюю девочку в Барнауле. Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка ушибы головы. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура поручила проверить работу управляющей компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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