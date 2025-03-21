Новости регионов: серьезный пожар произошел на складе в Марий Эл

Мощный пожар произошел в Марий Эл. Там загорелся склад, находящийся на территории предприятия по производству пластмассовых плит. На месте ЧП работают спасатели. Огонь удалось локализовать на площади в 10 тысяч "квадратов", но тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой.

Глыба льда упала с крыши на 8-летнюю девочку в Барнауле. Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка ушибы головы. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура поручила проверить работу управляющей компании.

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