21 января, 21:00

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 января

Спасательные работы завершены на месте обрушения конструкций ТЦ в Новосибирске

Административное здание загорелось на Белореченской улице в Москве

Уголовное дело возбуждено после нападения ротвейлера на ребенка в подмосковном Раменском

Дополнительная группировка спасателей прибыла на место обрушения ТЦ в Новосибирске

Пожар произошел в административном здании на юго-востоке Москвы

Циклон "Гарри" пришел на юг Италии

Один из пострадавших в торговом центре в Новосибирске погиб

Квартира в доме загорелась в Гурьевском проезде в Москве

Жители Куркина выступили против новой администрации гаражного комплекса

На юго-востоке столицы огнеборцы тушат крупный пожар в административном здании на Белореченской улице. В нем расположены магазин, аптека, теннисный зал и танцевальная студия. По данным МЧС, огонь возник на третьем этаже и охватил около 150 квадратных метров.

Синоптики пообещали москвичам довольно теплое окончание зимы. Тем не менее на данный момент к столице приближается волна серьезного похолодания. К выходным, 24–25 января, прогнозируется до минус 20–30 градусов.

Морозы отступят лишь к середине следующей недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

