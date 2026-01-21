Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 января

На юго-востоке столицы огнеборцы тушат крупный пожар в административном здании на Белореченской улице. В нем расположены магазин, аптека, теннисный зал и танцевальная студия. По данным МЧС, огонь возник на третьем этаже и охватил около 150 квадратных метров.

Синоптики пообещали москвичам довольно теплое окончание зимы. Тем не менее на данный момент к столице приближается волна серьезного похолодания. К выходным, 24–25 января, прогнозируется до минус 20–30 градусов.

Морозы отступят лишь к середине следующей недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

