Уголовное дело возбуждено после нападения ротвейлера на ребенка в подмосковном Раменском

Нападение ротвейлера на четырехлетнего ребенка в подмосковном Раменском стало поводом для возбуждения уголовного дела. Расследование контролирует прокуратура.

Все произошло возле частного дома в коттеджном поселке. Мальчик со старшим братом катались с горки, когда к ним подбежал соседский пес и сильно искусал малыша. В результате ребенку наложили около 25 швов на ноге и на ухе. О случившемся рассказала его мать.

